زاكيروني عميد المدربين

الكويت (الاتحاد)

رغم اختلاف جنسيات المدربين الذين يقودون المنتخبات في البطولة، وهي 6 جنسيات من أوروبا، إيطاليا وصربيا وهولندا والتشيك وكرواتيا وإسبانيا، بجانب وجود عراقي وأثيوبي، إلا أن أعمار هؤلاء المدربين متفاوتة، حيث يعد الإيطالي البيرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، عميد المدربين في البطولة، ويقترب من 65 عاماً، ويأتي الصربي بونياك في الترتيب الثاني من العمر «63 عاماً»، ثم الهولندي بيم فيربيك مدرب عمان، وعمره 61 عاماً، والجنرال العراقي باسم قاسم 58 عاماً، والتشيكي ميروسلاف سكوب مدرب البحرين، وعمره الآن 52 عاما، والكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب السعودية 48 عاماً، والإثيوبي إبراهام ميراتو مدرب اليمن 47 عاماً، والإسباني فليكس سانشيز 42 عاماً.