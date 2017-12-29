البحرين يطارد «مربع الكبار»

الكويت (الاتحاد)

تحتشد جماهير البحرين، في مدرجات استاد جابر الدولي، لمساندة منتخبها عندما يخوض الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية في السابعة والنصف مساء اليوم، بمواجهة مصيرية أمام قطر، ويسعى «الأحمر» للفوز، من أجل التأهل إلى «المربع الذهبي»، من دون الدخول في لعبة الحسابات، خاصة أنه يملك 4 نقاط، متساوياً مع العراق المتصدر بفارق الأهداف، كما يلعب «الأحمر» على فرصة التعادل، التي تطيح بالمنافس خارج البطولة.

ومن المنتظر أن تتواجد جماهير «الأحمر» بكثافة لمساندة منتخبها، بعدما وجه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصص طائرة لنقل الجماهير البحرينية، للوقوف خلف «الأحمر» في المباراة، وأنهت وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية الإجراءات الإدارية اللازمة، في الوقت نفسه، أعلن الجهاز الفني بقيادة سكوب حالة الطوارئ، وأغلق التدريب مساء أمس على ملعب الجهراء، بعدما منح الأساسيين راحة، وبعد التدريبات الاستشفائية، شارك جميع اللاعبين في المران الأخير أمس.

ويلتف اتحاد الكرة البحريني برئاسة الشيخ علي آل خليفة، وعدد من الأعضاء خلف المنتخب، بجانب تواصل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، من أجل تحفيز اللاعبين الذين يحملون أملاً جديداً للكرة البحرينية، في التقدم خطوة بالبطولة والصعود إلى المربع الذهبي نحو الحلم الأكبر، وهو الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة أن المنتخب لم يحقق اللقب طوال تاريخه.

سكوب: لن نلعب من أجل «النقطة»