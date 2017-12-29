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العراق واليمن.. «الفوارق الشاسعة»
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تاريخ النشر: الجمعة 29 ديسمبر 2017

الكويت (الاتحاد)

مباراة العراق واليمن، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية، تجمع بين المتصدر ومتذيل الترتيب، حيث ودع «الأحمر» اليمني البطولة مبكراً، بالخسارة الثانية على التوالي، بينما اقترب «أسود الرافدين» بدرجة كبيرة من انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي، بعد أن جمع أربع نقاط، من تعادل وفوز.

وتصب الترشيحات لمصلحة لاعبي العراق الذين قدموا مستوى طيباً في الجولة الماضية، وأكدوا أنهم قادرون على المنافسة بجدية في البطولة، والوصول إلى أبعد مدى ممكن، خاصة بعد استعادة التشكيلة الأساسية، لأبرز العناصر المتميزة، وانسجام اللاعبين مع أجواء البطولة، وظهورهم بأداء جيد. ويسعى العراق للفوز بنتيجة كبيرة، حتى يحسم البقاء في صدارة الترتيب.

وتبدو الفوارق واضحة بين لاعبي العراق الذين يلعبون في العديد من الدوريات القوية بالمنطقة، ويملكون الخبرة التي تساعدهم على التعامل مع مجريات اللقاء، وحسم النقاط الثلاث، مقابل منافس يعاني من صعوبات كبيرة، حالت دون تجهيزه بالصورة الجيدة لهذه المشاركة.

ويخوض العراق مباراته بالعديد من الاحتمالات التي تصب في مصلحته للتأهل، إلا أن الفوز هو الطريق الأفضل، لتفادي أي مفاجأة في اليوم الأخير من الدور الأول، وتأكيد الرغبة القوية لـ «أسود الرافدين»، من أجل استعادة مكانته القوية في بطولات كأس الخليج.

أما فيما يتعلق بالمنتخب اليمني، يسعى «الفريق» لإنهاء مشواره في «خليجي 23» بصورة جيدة، وتوديع البطولة بظهور مشرف، خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه أمام البحرين، والندية العالية التي ظهر بها في لقاء الجولة الماضية، حيث تحرر اللاعبون من رهبة البداية، وضغط المشاركة في البطولة القوية، وأظهروا إمكانيات طيبة، تؤكد قدرتهم على المنافسة بجدية والوقوف أمام بقية المنتخبات بكل ندية. ... المزيد
     
 

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