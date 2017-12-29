«العرضيات» هزمت الأخضر أمام عُمان

الكويت (الاتحاد)

عندما كنت في حفل عشاء مع المنتخب السعودي، قبل المباراة حذرت نواف التمياط رئيس البعثة، من خطورة العماني من الكرات العرضية التي تأتي من سعد سهيل، لأنه مكمن الخطورة في الفريق المنافس، والذي يختصر المسافات، ويضع المهاجمين في منطقة المرمى، وبالفعل نجح عُمان في أمرين الأول استنزاف اللياقة البدنية للاعبي الأخضر، والأمر الثاني هو الكرات العرضية، والتي جاءت منها 3 فرص سجل منها عمان من هدفين، وما أقوله «المكتوب مكتوب ما منه هروب»، ومهما حذر فقد حدث من كنت أتوقعه، كما دفع المنتخب ثمن الفرص الضائعة التي أهدرها في الشوط الأول، وعدم استغلال الكرات الثابتة من بداية المباراة.

وبشكل عام الأخضر حقق عدداً من الأهداف من خلال المشاركة، في مقدمتها اكتشاف عناصر جديدة منها جابر عيسى وسالم الموسى وعلي النمر ونايف هزازي وسلطان الغنام، والأهم هو اكتشاف محمد خبراني الذي يلعب في قلب الدفاع، وهذا المركز كنا نواجه فيه مشكلة في المنتخب الأول.

وجاء الشوط الأول بأفضلية سعودية، حيث نجح الأخضر في السيطرة على مجريات اللعب، والدليل أن هناك عدداً من الفرص والتسديدات والركلات الركنية، التي تؤكد تفوق الأخضر على عمان، رغم التغييرات في صفوف المنتخب، حيث أجرى المدرب 3 تغييرات في مراكز حساسة، أبرزها الدفع باللاعب جابر عيسى بدلاً من نايف هزازي وسلطان الغانم بدلاً من سالم سعي، ورغم كثرة التغييرات في التشكيلة، إلا أنه ظهر بأفضلية في السيطرة والهجوم، وغابت اللمسة الأخيرة، حيث افتقد إلى اللاعب الثاني الذي يتابع الكرات التي كانت ترتد من الحارس والدفاع، وشاهدنا نوح الموسى وهو يسدد أكثر من كرة.

واتسم الأخضر بروح الفريق وكانت هناك ثقة في الأداء ولكنه لم يستغل الكرات الثابتة، وهذا كان سر مطالبة المدرب لهم بالاختراق من العمق والتسديد، ولم يظهر مختار فلاتة بالمستوى المتوقع، في الوقت الذي كان عمان أكثر انضباطاً دفاعياً، وكان المنتخب يرتد بكل صفوفه، مما منحه أفضلية في غلق كل المنافذ أمام هجوم السعودية، إلا أن العماني يملك مجموعة متميزة من اللاعبين ويلعب على الكرات العكسية، حيث يمتلك عدد لاعبين يجيدون ذلك في الوسط والهجوم، خاصة رائد إبراهيم وعبدالعزيز المقبالي، ويظهر أن هدوء عمان في الشوط الأول بهدف استنزاف اللياقة البدنية للاعبي الأخضر.