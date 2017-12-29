«مواليد الخليج».. تجربة تحت «الاختبار»

منير رحومة، معتز الشامي (الكويت)

مستقبل الكرة الخليجية، يعتمد بالأساس على الاستفادة القصوى من المواهب التي تظهر على الساحة، حتى تعود ملاعب الكرة الخليجية «ولادة» للنجوم، كما كانت في الفترات الزاهية، والكرة الخليجية تعاني حالياً من أعراض مختلفة لداء غياب النجوم المؤثرين، الذين قدمتهم دورات الخليج السابقة في عصرها الجميل،

ومن أجل هذه الغاية، فتحت الإمارات والسعودية الباب أمام المواهب بمواليد الدولة من المقيمين، حتى تستفيد منها المنتخبات الوطنية، ولاقت القرارات الجديدة استحسان جميع النقاد والمتابعين واللاعبين السابقين في كأس الخليج، على مدار الأجيال، واستطلعت صحيفة «الاتحاد» آراء عدد منهم حول الفكرة، وآلية تنفيذها، وهل تناسب العقلية الخليجية الإدارية، وهل سيكتب النجاح للفكرة، لتكون واقعاً قريباً يكشف النقاب عن مواهب، تخرج إلى الحياة الكروية الخليجية وتجدد الدماء.

في البداية تحدثنا مع الدكتور محمد سالم سهيل حمدون اللاعب الأسبق، الذي أكد أن قرارات الإمارات والسعودية حول الاستعانة بمواليد الدولة من المقيمين فكرة صائبة، وستكون لها نتائج باهرة في المستقبل القريب على مناحي الحركة الرياضية كافة، لأن هذه الفئات موجودة، ومشاركتها تزيد رقعة الرياضة، وتوسع دائرة المنافسة، وتزيد عدد الممارسين للعبة، وهذا الشيء في مصلحة الكرة الخليجية في المقام الأول.

وعن فكرة الاستعانة بمواليد الخليج من المواهب في كأس الخليج، قال: من الأفضل أن تبدأ الاستعانة بالمواهب في المسابقات السنية في الدول الخليجية ومنحهم الفرصة في الاندماج في الأندية وزيادة رقعة الممارسين.