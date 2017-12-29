زاكيروني: حققنا هدفنا بالوصول إلى «مربع الذهب»

الكويت (الاتحاد)

أكد الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» حقق هدفه في «خليجي 23» بالوصول إلى «المربع الذهبي»، على الرغم من عدم تسجيل العديد من الأهداف، أو تقديم مستويات جيدة، مشيراً إلى أن منتخبنا لعب شوطاً أول جيداً، بينما المستوى أقل في الفترة الثانية.

وأشاد زاكيروني بالروح القتالية للاعبين، خلال الدور الأول من البطولة، مشيراً إلى أن المنتخبات الثلاثة التي واجهها «الأبيض» في الدور الأول قدمت أفضل مستوياتها أمامه، وعلى الرغم من ذلك نجح لاعبونا في انتزاع الفوز خلال المباراة الأولى، ثم التعادل في مواجهتين صعبتين.

وعن الأداء الدفاعي الذي ميز «الأبيض» في «خليجي23»، بعدم استقبال أي هدف في شباكه، مقابل تسجيل هدف وحيد، أوضح زاكيروني أن الإحصائيات تقول هذا، ولكن الهدف في هذه المرحلة هو التأهل إلى الدور المقبل، مشيراً إلى أنه يركز على الأداء الجماعي في الدفاع أو الهجوم، وأن الفكر الفني والطريقة التي يسعى لتطبيقها من الصعب استيعابها بين يوم وليلة.

وأشار أيضاً إلى أن «الأبيض» صنع العديد من الفرص أمس، وأظهر أنه في تطور من مباراة إلى أخرى، قال: الجهاز الفني أمامه وقت كافٍ قبل الدور نصف النهائي، لتصحيح بعض الجوانب خاصة في الأداء الهجومي.

وأوضح زاكيروني أن عدم جاهزية اللاعبين المهمين في تشكيلة المنتخب مثل إسماعيل الحمادي وأحمد خليل والعائدين من الإصابة أمثال مبخوت وعمر عبد الرحمن، ينعكس على أداء المنتخب، مطالباً بمنح هؤلاء اللاعبين الفترة المناسبة، لاستعادة حقيقة مستواهم، حتى ينعكس ذلك على أداء المنتخب بشكل عام.