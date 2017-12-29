مشاهير الكرة الخليجية يجددون الذكريات بزيارات الأندية

الكويت (الاتحاد)

استغل عدد من النجوم السابقين للكرة الخليجية وجودهم في الكويت، لمتابعة أحداث بطولة كاس الخليج، سواء الذين يعملون محللين بالقنوات التلفزيونية، أو الذين جاؤوا مع منتخبات بلادهم، ضمن مهام مختلفة فنية أو إدارية، وزاروا عدداً من الأندية الكويتية، سواء لالتقاء المدربين أو زملائهم السابقين، أو زيارة تعارف بهدف الاطلاع على بعض القلاع الكروية التي أنجبت نجوماً كبار على مستوى الخليج والقارة الآسيوية.

وزار العماني فوزي بشير النادي العربي، والتقط الصورة التذكارية مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

كما زار العماني طلال خلفان لاعب العربي الكويتي سابقاً مقر النادي بالمنصورية، خلال وجوده في خليجي 23، والتقى المدرب الكويتي محمد إبراهيم، حيث تجاذبا أطراف الحديث حول أجواء الفريق العرباوي، والمنافسة في الدوري الكويتي، والعديد من المواضيع التي تخص عودة الكرة الكويتية إلى المشاركات الخارجية بعد قرار رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بالدولة.

واستغل عدد آخر من مشاهير الكرة الخليجية المرافقين لمنتخبات بلادهم فترة إقامة التدريبات في 7 أندية كويتية، لتبادل الزيارات والتواصل مع مسؤولي تلك الأندية، بهدف تعميق أواصر الصداقة والأخوة، الأمر الذي يرسخ مبادئ إقامة دورات كاس الخليج،والحفاظ على استمرارها وتطورها من دورة إلى أخرى.

ويحرص كذلك العديد من كبار مسؤولي الأندية، على الوجود في أنديتهم خلال فترة تدريبات المنتخبات المشاركة في خليجي 23، بهدف توفير التسهيلات والمساعدات للمنتخبات حتى يستعدوا في أفضل الظروف، بالإضافة إلى التشاور في العديد من الجوانب الكروية التي تخص الكرة في بلدان الخليج.