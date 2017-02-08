مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة «آي بي إم» المستجدات العالمية في تقنية المعلومات والبرمجيات

دبي (وام)
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في المكتب التنفيذي بدبي أمس، جيني روميتي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «آي بي إم» العالمية، حيث استعرض اللقاء آخر المستجدات العالمية في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات، وانعكاسات التطور السريع للتقنيات الرقمية على حركة التنمية العالمية، بما تفتحه التكنولوجيا من آفاق جديدة للنمو في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي، وكذلك مساهمة تقنية المعلومات في تعزيز الخدمات الحكومية، وتوظيف إمارة دبي تلك الميزة لدعم توجهاتها التنموية بالتحول إلى النموذج الذكي لرفع مستوى كفاءة قطاعاتها الحكومية لتوفير الخدمات بأسلوب سريع وفعال يضمن أعلى درجات رضا المتعاملين.
واطلع سموه خلال اللقاء على آفاق التعاون بين دبي والشركة العالمية التي تمتد علاقتها بالمنطقة إلى أكثر من ستة عقود، وكانت من أوّل الشركات التي انضمت إلى «مدينة دبي للإنترنت» عند تأسيسها قبل أكثر من 15 عاماً متخذة من مقرها هناك مركزاً إقليمياً لأعمالها في الشرق الأوسط، وكذلك خطط الشركة التوسعية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في مجال الاستثمار في دعم المواهب والابتكار والتركيز على هذا المجال، ومن خلال مركز صناعة والابتكار في دبي، والذي من المنتظر أن يسهم في دعم العملاء الإقليميين للشركة للوصول إلى التقنيات السحابية، وكذلك ربطهم بمراكز الأبحاث التابعة لها.
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وأعربت جيني روميتي عن تقديرها للرؤية السديدة التي تسير وفقها دولة الإمارات نحو تبوء مكانة متميزة بين مصاف دول العالم الأكثر تقدماً، بما تتبناه من خطط ومشاريع تهدف من خلالها إلى رسم ملامح مستقبلها بدقة وتحديد مسارات العمل بأسلوب يضمن لها التميز فيه، منوهةً بالمبادرات النوعية التي توظِّف إمارة دبي فيها التقنيات المتطورة لخدمة أهدافها التنموية، ومن أبرزها إطلاق «مسرعات دبي للمستقبل»، في الوقت الذي تهيئ فيه الإمارة المناخ الداعم للإبداع، وتوفر البيئة الجاذبة لأفضل العقول والمواهب والطاقات المبدعة من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانتها كمركز فريد للابتكار ونقطة إشعاع حضاري في المنطقة.
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حضر اللقاء، عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ «دبي القابضة»، وعدد من كبار المسؤولين في إمارة دبي.