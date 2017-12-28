الوهيبي: نسير في اتجاه استعادة الهيبة

الكويت (الاتحاد)

قال الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني، إن مستقبل الكرة العمانية يبشر بالخير خلال السنوات القادمة، بعد أن بدأ الاتحاد بشكل رسمي تطبيق سياسة الإحلال والتجديد بالنسبة للمنتخب الأول وبقية منتخبات الفئات السنية.

وأضاف: نسير حالياً في الاتجاه الصحيح، ومنذ أن توليت المسؤولية، وعدت بشيئين أساسيين فور تولي المسؤولية، أولا عودة العلاقات الدولية، وثانياً إعادة المنتخبات الوطنية للواجهة مرة أخرى، والحمد لله استطعنا أن نفي بهذا الوعد. ويجب أن نواصل العمل بجهد مضاعف لتحقيق الطموحات المرجوة ونحن ندرك، المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، ونعد أيضاً جمهور الكرة العمانية بأننا سنعمل جاهدين من موقعنا هذا على إعادة الهيبة للكرة العمانية، عبر بناء هذا المنتخب الجديد القادر على المنافسة وحصد الألقاب، وسنوفر كل الإمكانيات للارتقاء بمستوى اللاعبين وهو ما يمنحهم مرة أخرى فرصة الاحتراف واللعب بالدوريات العربية المختلفة.

واعترف الوهيبي أن التجديد كان بمثابة واقع لابد منه ،ويجب على الجميع في الشارع الرياضي التعامل معه أيضاً.

وأوضح: لقد بدأنا سياسة الإحلال والتجديد في الفريق منذ تصفيات كأس آسيا 2019، ونجحنا في التأهل للنهائيات كمرحلة أولى، أما بطولة كأس الخليج فهي ثاني المراحل، ونتمنى أيضا أن نصل خلالها إلى أبعد مرحلة وننافس بقوة على اللقب.

وأضاف: نمتلك مجموعة رائعة ومتجانسة وفيها عدد كبير من اللاعبين صغار السن من لاعبي المنتخب الأولمبي الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا بالصين الشهر المقبل، ونحن ثقتنا كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين ليقدموا الأفضل للكرة العمانية خلال السنوات القادمة.