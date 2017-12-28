«اليمني» يطالب بحكام أجانب لمباراة العراق

الكويت (د ب أ)

تقدم الاتحاد اليمني، بطلب رسمي للجنة الفنية لبطولة «خليجي 23» من أجل الاستعانة بحكام أجانب في المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي المقررة اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وودعت اليمن منافسات خليجي 23 رسمياً بعد الخسارة بهدف أمام المنتخب البحريني، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية والاعتراضات العديدة من الفريق اليمني.

وأكد الدكتور حميد الشيباني، أمين عام الاتحاد اليمني، أن الحكم السعودي سلطان الحربي ظلم المنتخب اليمني كثيراً، في مباراة الفريق مع البحرين، وقد أوضحنا الموقف للجنة الفنية بشكل رسمي، وطلبنا حكاماً أجانب.

وقال الشيباني: هذا الطلب ليس مرتبطاً بفرصة المنتخب اليمني وانعدام حظوظه في التأهل للدور قبل النهائي، ولكن نريد أن نثبت حالة، حتى لا يتكرر هذا الظلم في المستقبل، مؤكداً أن الفريق البحريني لعب ضد اليمن بـ 12 لاعباً بانحياز الحكم للفريق البحريني ضد اليمن بشهادة كل من تابع المباراة.