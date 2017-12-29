الساعدي يقترب من جائزة أفضل لاعب

الكويت (الاتحاد)

بات لاعب المنتخب العراقي حسين علي الساعدي، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال المباراتين السابقتين أمام البحرين وقطر في منافسات المجموعة الثانية، ونال خلالهما جائزة أفضل لاعب، وكان اللاعب الوحيد في كل المنتخبات الذي حصل على جائزة أفضل لاعب مرتين، خاصة مع استمرار أسود الرافدين في البطولة والتأهل للمربع الذهبي.

وحجز الساعدي مكان لفريقه في المربع بنسبة كبيرة، خاصة انه يواجه اليوم منتخب اليمن أضعف فرق البطولة، وقد يساعده الوجود في المباراة النهائية على الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وقدّم الساعدي، الذي يشغل مركز خط الوسط، مستوى مميزاً بفضل الإمكانيات الفنية الهائلة التي يتمتع بها، ولفت من خلالها الأنظار، بل كان نقطة تحول لأسود الرافدين خاصة في المباراة الأخيرة، ولا زال أمامه فرصة للفوز مجدداً بلقب أفضل لاعب.

ووضعت الأندية الكويتية، الساعدي الذي يلعب في صفوف نادي الزوراء العراقي، تحت المجهر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الأداء المميز الذي قدمه حتى الآن.

يذكر أن لجنة الدراسات الفنية المسؤولة عن اختيار أفضل لاعب في كل مباراة، وأفضل لاعب في البطولة، قد استعانت للمرة الأولى في بطولات الخليج بالشركة العالمية «ستاك» المتخصصة في قياسات وإحصائيات المعدلات البدنية والفنية لكل لاعب في المباراة، وإصدار تقارير شاملة تساهم في الاختيار بأسلوب علمي، وهذه التقنية الحديثة تستعين بها لجنة اختيار أفضل لاعب في بطولات كأس العالم.

ووضعت اللجنة التي ينضم إليها المدرب الإماراتي عبدالحميد المستكي، معايير الاختيار تتضمن المستوى الفني والبدني للاعب المرشح للقب، ومدى تأثيره على أداء منتخبه، وألا يقل زمن مشاركته في المباراة عن 75 دقيقة، وحصول أي لاعب على بطاقة صفراء يحرمه من الدخول في القائمة.