الساعدي يقترب من جائزة أفضل لاعب

الكويت (الاتحاد)
بات لاعب المنتخب العراقي حسين علي الساعدي، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال المباراتين السابقتين أمام البحرين وقطر في منافسات المجموعة الثانية، ونال خلالهما جائزة أفضل لاعب، وكان اللاعب الوحيد في كل المنتخبات الذي حصل على جائزة أفضل لاعب مرتين، خاصة مع استمرار أسود الرافدين في البطولة والتأهل للمربع الذهبي.
وحجز الساعدي مكان لفريقه في المربع بنسبة كبيرة، خاصة انه يواجه اليوم منتخب اليمن أضعف فرق البطولة، وقد يساعده الوجود في المباراة النهائية على الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.
|
ووضعت الأندية الكويتية، الساعدي الذي يلعب في صفوف نادي الزوراء العراقي، تحت المجهر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الأداء المميز الذي قدمه حتى الآن.
|
ووضعت اللجنة التي ينضم إليها المدرب الإماراتي عبدالحميد المستكي، معايير الاختيار تتضمن المستوى الفني والبدني للاعب المرشح للقب، ومدى تأثيره على أداء منتخبه، وألا يقل زمن مشاركته في المباراة عن 75 دقيقة، وحصول أي لاعب على بطاقة صفراء يحرمه من الدخول في القائمة.