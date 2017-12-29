«أمسية الخليج» على شرف الوفود الرسمية

الكويت (الاتحاد)

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة، أمسية دورة الخليج العربي على شرف الوفود الرسمية المشاركة في البطولة مساء أمس الأول، وذلك على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الصباح «دار أوبرا الكويت»، وحضرها أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخالد الروضان وزير الشباب والرياضة الكويتي، والشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة الكويتي، وعدد كبير من الشخصيات ورؤساء الاتحادات الخليجية وممثلي الوفود.

وشهدت الأمسية، عدداً من الفقرات والأغاني التي تربط الماضي بالحاضر والأغاني الفلكلورية الخليجية التي اعتاد النواخذة التغني بها في الماضي أثناء رحلات الصيد، وشارك في الحفل عدد من الفنانين الكويتيين.

وأعرب أنس الصالح عن سعادته لاستضافة الكويت فعاليات البطولة، متمنياً من مختلف وسائل الإعلام التي تتولى تغطية فعاليات البطولة تجسيد الروح الإيجابية في التنافس الشريف بين الأشقاء بعيداً عن كل ما يعكر صفو أجوائها.

وأضاف: إقامة هذه الدورة واستمرارها على أرض الكويت يعدان فرصة كبيرة لتواصل الشباب الخليجي ولقائهم وتنافسهم في واحدة من أكثر الرياضات شعبية.

وأشاد بما تتحلي به الفرق الخليجية من روح رياضية وتنافس شريف وشعور بالمسؤولية، يعكس حرصاً كبيراً على إنجاح هذه الدورة ويؤكد الإدراك الكامل لأهدافها ومقاصدها النبيلة، لاسيما تعزيز التواصل وزيادة اللحمة بين الشباب والشعوب الخليجية.