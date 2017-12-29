رونالدو وزيدان وكوبر والمنتخب السعودي الأفضل في جوائز دبي جلوب سوكر

دبي (الاتحاد)

في سهرة رياضية كروية جميلة، توج البرتغالي كرسيتانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب لجائزة جلوب سوكر، متفوقا على كل من ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونيمار وكيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان، وجيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي وزميله في الفريق باولو ديبالا، وسيرحيو راموس لاعب ريال مدريد، كما توج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل نادي كرة قدم، متفوقاً على كل من مانشستر يونايد الانجليزي، وموناكو الفرنسي، حيث تسلم الجائزة مدرب الفريق زين الدين زيدان.

ونال الفرنسي زين الدين زيدان جائزة أفضل مدرب في العالم، متفوقاً على كل من ماسيميلينو اليجري مدرب يوفنتوس وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الانجليزي، وجوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد الانجليزي.

كما نال الدوري الإسباني جائزة أفضل دوري، ونال المنتخب السعودي جائزة أفضل منتخب عربي، متفوقا على منتخبات المغرب ومصر وتونس.

ونال الألماني فيايكس بيرش جائزة أفضل حكم، كما توج الإسباني بويول لاعب برشلونة السابق بجائزة أفضل مسيرة كروية.

وتوج فاديم فاسيلييف بجائزة أفضل مدير رياضي، كما حصل الإيطالي مارتشيلو ليبي على جائزة أفضل مسيرة مدرب.

وتوج الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري بجائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي، متفوقا على كل من الهولندي بيرن فان مارفيك مدرب منتخب السعودية، السابق ونبيل معلول مدرب منتخب تونس، وهيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب.

كما ذهبت جائزة أفضل وكيل لاعب في العالم في العام إلى البرتغالي خورخي مينديز متفوقا على كل من الإيطالي، مينو رايولا، وكيل العديد من النجوم، مثل بوجبا وإبراهيموفيتش، وأليساندرو لوتشي.

كما توج الإيطالي فرانشيسكو توتي بجائزة أفضل مسيرة للاعب في فريق واحد جدير بالذكر أن النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر كانت في عام 2010، وكانت عبارة عن 4 جوائز فقط هي: وكيل أعمال التي فاز بها خورخي مينديز، وأفضل مدير رياضي في التي فاز بها ميخيل آنخيل خيل مارين مدير نادي اتليتكو مدريد، وجائزة عن أفضل مسيرة مهنية التي فاز بها أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان، وجائزة عن أفضل مسيرة مدرب التي فاز بها يوهان كرويف مدرب برشلونة السابق، كما تعتبر جوائز جلوب سوكر هي مجموعة من الجوائز والكؤوس تمنح سنوياً لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال. وقد ظهر رونالدو في الحفل عبر الفيديو كونفرانس، حيث تسلم جائزته وسط تصفيق حاد من كافة الحضور، حيث لم يتمكن من الحضور لاستلام جائزته، وعبر النجم البرتغالي الكبير عن سعادته للفوز باللقب مجددا، معبرا عن شكره للقائمين عليه ولنادي ريال مدريد. وقام بتكريم نجوم العالم اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي وعدد كبير من نجوم وضيوف المهرجان وبحضور السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.