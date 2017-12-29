5 ورش عمل و6 محاور في ختام المؤتمر الدولي

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أمس، الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ 12، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في مدينة جميرا بدبي.

حضر الجلسة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام شرطة دبي، ومحمد الكمالي رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين.

وكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، تقديراً لجهوده في قيادة دفة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركته المستمرة والمثمرة في جلسات المؤتمر سنوياً..

كما سلم سموه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في الرياضة العربية لعام 2017 الممنوحة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتحدث خلال الجلسة الرئيسة جياني إنفانتينو عن خططه وبرامج الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم العالمية، وأهمية الاستثمار في كرة القدم، من خلال خمسة محاور هي: إدارة السمعة عبر تنفيذ الإصلاحات والشفافية المالية والحوكمة، ومحور الجمهور، وكذلك حماية اللعبة، واستخدام التقنية في كرة القدم، والمسؤولية الاجتماعية، والاستثمار في كرة القدم.

واختتم مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ 12 أعماله أمس، بعد يومين شهدا إقامة 5 ورش عمل وجلسة رئيسة، وشارك فيها 16 متحدثاً استعرضوا 6 محاور رئيسة حول موضوع الاستثمار الحديث في كرة القدم أبرزهم النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والنجم الإسباني كارليس بويول، وإسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني والأرجنتيني دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، والإيطالي فابيو كابيللو صاحب المسيرة التدريبية الحافلة، والإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونخبة من المتحدثين من الأندية والمنظمات العالمية.