أحمد مراد (القاهرة)

كشف خبراء ومحللون سياسيون عن محاولات إيرانية خبيثة لإشعال الأزمة القطرية، وإطالة أمدها، حتى تحقق طهران لنفسها مكاسب سياسية واقتصادية عديدة.

وأكد الخبراء أن طهران حريصة على الترويج، وبصورة مستمرة، لفكرة أن قطر حريصة على دعم علاقاتها معها، وتعمل على إزالة العقبات أمام تدفق الصادرات الإيرانية إليها، مشيرين في هذا الصدد إلى أن آخر مثل هذه التصريحات جاءت على لسان صحيفة «فاينانشال تريبيون» الإيرانية التي أوضحت أن «قطر تولي اهتماما كبيرا لزيادة وتسهيل التجارة البحرية مع إيران» ، وذلك بالإشارة إلى استقبال وزير الاتصالات والمواصلات القطري جاسم السليطي، الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد الاثنين الماضي في الدوحة، والتي قالت إنهما بحثا سبل إزالة العقبات أمام تدفق الصادرات الإيرانية إلى قطر من موانئ جنوب إيران، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في البلدين في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل البحري.

وشدد الخبراء على أن مثل هذه العبارات ليست مجرد «تصريحات عابرة»، وإنما «مقصودة»، وهدفها القضاء على أي خطوة في اتجاه حل الأزمة القطرية في المستقبل القريب، وأشاروا إلى أن طهران تحاول بشتى الطرق أن تورط قطر في تعزيز وتعميق العلاقات معها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأزمة القطرية اشتعالا وتعقيدا، لاسيما أن أحد أسبابها هو رفض الدول الخليجية والعربية توجه الدوحة إلى تعميق العلاقات مع طهران على حساب المصالح العربية والخليجية.

وفي سطور التقرير التالي، تسلط «الاتحاد»الضوء على مكاسب إيران من الأزمة القطرية، ومحاولاتها الخبيثة لإطالة أمد الأزمة وإشعالها.