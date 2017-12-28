أذربيجان قلقة من تزايد التلاعب الإيراني الطائفي على أراضيها

شادي صلاح الدين (لندن)

لايزال النظام الإيراني مصرا على التغلغل ولعب ألعاب سياسية قذرة داخل مناطق ودول في العالم، فبعد أن كشف تقرير مؤخرا عن تغلغل النظام الإيراني وذراعه الإرهابي حزب الله داخل أميركا اللاتينية، والتربح من تجارة المخدرات ما يزيد على مليار دولار سنويا، كشف تقرير جديد عن تزايد النفوذ الإيراني والتغلغل داخل أذربيجان.

وذكر موقع «أوراسيا نت» أن حكومة أذربيجان تشعر بقلق متزايد إزاء ما تعتبره تزايد التلاعب الإيراني بالشيعة في البلاد. وقال محلل قريب من الحكومة لموقع «أوراسيا نت» أن أجهزة الأمن في أذربيجان قدمت مؤخرا إلى كبار المسؤولين الحكوميين تقريرا يصف كيف زادت إيران من نفوذها في مناطق أذربيجان.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «عددا كبيرا من الأشخاص يخضعون حاليا لنفوذ إيران، وهذا ما أدى إلى قرع جرس الإنذار داخل مسؤولي الحكومة».

وأوضحت كاتبة التقرير زور شيرييف أنه في عام 2013، أرخت الحكومة الأذرية الحظر غير الرسمي المفروض على الشخصيات الدينية التي ترتبط بإيران ومنعهم من إلقاء الخطب. مشيرة إلى أن ذلك كان بهدف وقف تدفق الأذربيجانيين الذين ينضمون إلى داعش والقتال في سوريا والعراق. ولكن يبدو الآن أن هذه السياسة كان لها عواقب غير مقدرة، مما أدى إلى ما تعتقد السلطات أنه سيطرة إيران المتزايدة على الشيعة في أذربيجان.