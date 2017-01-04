19 جريحاً بانفجار قنبلة بباكستان



تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017 إسلام آباد (د ب أ) أصيب 19 شخصاً، من بينهم 5 من مسؤولي الشرطة، أمس، بانفجار قنبلة استهدفت حافلة صغيرة تابعة للشرطة، بالقرب من بلدة «كوتلي إمام» بمنطقة «ديرة إسماعيل خان» بإقليم خيبر-باختونخوا شمال غرب باكستان. ونقلت صحيفة «ديلي باكستان»، أمس، عن مسؤولي الشرطة بأن الحافلة كانت في دورية روتينية، عندما انفجرت قنبلة جرى التحكم فيها عن بعد، مضيفين أن القنبلة كانت مزروعة وسط الطريق. وتردد أيضاً أن امرأة وحارساً أمنياً بإحدى الجامعات تعرضا لإصابات خطيرة ونقلا إلى مستشفى بمنطقة مولتان لتلقي العلاج الطبي.