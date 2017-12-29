قرقاش: الاحتجاجات في إيران فرصة لتغليب مصلحة الداخل على استعداء العالم العربي

أبوظبي، طهران (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس إن «الاحتجاجات في مشهد ومدن إيرانية أخرى فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية». وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر إن «مصلحة المنطقة وإيران هي في البناء الداخلي والتنمية لا في استعداء العالم العربي».

وأمس أفادت مواقع إيرانية إصلاحية أن مئات الإيرانيين خرجوا في تظاهرات أمس في مشهد ثاني أكبر المدن الايرانية وبلدات أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار. وذكرت «شبكة أخبار نظر» أن معظم التظاهرات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني. وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق تلجرام أشخاصا في مشهد التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران وهم يهتفون «الموت لروحاني والموت للدكتاتور». وكلمة الديكتاتور موجهة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما رفع المحتجون لافتات تعلن الرفض لتدخلات إيران في المنطقة العربية. وكان المحتشدون احتجاجا على البطالة والغلاء والفقر تجمعوا، في ساحة «الشهداء» في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد علي خامنئي وحسن روحاني منها «الموت للديكتاتور» في إشارة لمرشد إيران، و«الموت لروحاني» رئيس إيران الذي فشل في تحقيق وعوده الانتخابية للقضاء على البطالة والفقر في بلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط بعد السعودية، وثاني مصدر للغاز بعد روسيا إلا أن 25 مليون من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

كما رفع المحتجون شعار «انسحبوا من سوريا وفكروا بنا» و«لا للبنان ولا لغزة.. نعم لإيران» في إشارة لتدخل طهران في البلدان العربية بدعم الميليشيات الطائفية ماليا ولوجستيا. وتؤكد تقارير صحفية أن المظاهرات انتقلت من مشهد عاصمة محافظة «خراسان رضوي» والتي تعد ثاني مدينة دينية بعد قم. وتضم مشهد مرقد علي بن موسى الرضا ثامن أئمة الشيعة.