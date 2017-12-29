الإمارات تدين الاعتداءين الإرهابيين في سان بطرسبرج وكابول

أبوظبي، وام (موسكو، كابول، وكالات)

أدانت دولة الإمارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من سان بطرسبرج شمالي روسيا والعاصمة الأفغانية كابول. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين للعمل الإرهابي في سان بطرسبرج. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الروسية في مواجهة العنف والتطرف.. مجددة دعوتها المجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم. وأعربت الوزارة عن مواساتها للحكومة والشعب الروسي وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت دولة الإمارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء ومركزاً ثقافياً مجاوراً في العاصمة الأفغانية كابول وأودى بحياة العشرات أغلبهم طلاب. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة.. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.