عنف العصابات يروع الآمنين في العاصمة الدنماركية

كوبنهاجن (د ب أ)

من المفترض أن تكون العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مكاناً لا يعرف الهواجس أو الخوف، فهي مدينة حافلة بمنازل بهيجة الألوان تطل على الشاطئ وتنتشر فيها المقاهي التي تعج بالحيوية، وتنجذب إليها حشود الشباب الذي يتبع أحدث الاتجاهات المجتمعية وهواة ركوب الدراجات.

وتعد الدنمارك واحدة من الدول التي انتشر فيها مصطلح «هيجي»، الذي يعني الاستمتاع بمشاعر الراحة والاسترخاء، وهو مصطلح ذائع في الدول الاسكندنافية، ويتم تصنيف الدنماركيين بشكل منتظم على أنهم أكثر شعوب العالم سعادة، وتأتي العاصمة في مقدمة المدن الدنماركية في هذا التصنيف.

ولكن يبدو أن هذا الاتجاه المجتمعي الذي ينعم بالسكينة يواجه تهديداً في الوقت الحالي، على الأقل في إحدى مناطق كوبنهاجن، ففي الصيف الماضي نقلت العصابات المتنافسة صراعاتها إلى شوارع العاصمة الدنماركية، حيث أطلق أفراد العصابات الرصاص على بعضهم البعض.

وأصيب بعض المارة الأبرياء بجراح خطيرة، بينما أصابت طلقات الرصاص شرفات المنازل وأبوابها، بل وصلت أحياناً إلى الأرائك داخل البيوت، وفارق الحياة ثلاثة أشخاص في غضون أسبوعين خلال الفترة الأخيرة من عام 2017.