ألمانيا.. اهتمام غير مسبوق بالسياسة في ظل أزمة سياسية

ماينس (د ب أ)
كشفت دراسة ألمانية أن مواطني ألمانيا أصبحوا يهتمون بالسياسة بشكل غير مسبوق منذ فترة طويلة، في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ ثلاثة أشهر بشأن تشكيل الحكومة. وحسب الدراسة، التي أجرتها مجموعة باحثين في مركز «فالين» للأبحاث، بتكليف من القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، ونشرت نتائجها أمس، فإن 56 في المئة ممن شملتهم الدراسة ذكروا أن لديهم اهتماماً قوياً جداً أو قوياً بالسياسة.
وأجريت الدراسة في الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري. وهذه هي أعلى نسبة اهتمام بالشؤون السياسية يرصدها الباحثون المختصون منذ 20 عاماً، حسبما ذكرت القناة. وكان 39 في المئة ممن شملتهم دراسة مماثلة عام 1996 قد أكدوا أنهم مهتمون بقوة أو بشكل قوي جداً بالانتخابات.
|
واعتبر مدير القناة الثانية بالتلفزيون الألماني «توماس بيلوت» الدراسة قيمة وقال: «نعيش في أوقات مثيرة بالنسبة للأخبار والتغطية السياسية».
|
وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن 37 بالمئة فقط من المواطنين الألمان يتوقعون تشكيل حكومة اتحادية جديدة قبل عيد الفصح.
وفي المقابل أوضح 45 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم يتوقعون أن التشويق حول تشكيل حكومة في ألمانيا سوف يستمر لمدة أطول، فيما أحجم 18 في المئة عن قول أي توقعات في هذا الشأن.