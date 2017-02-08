«موانئ أبوظبي» تكرّم الدفعة الأولى من «قباطنة السفن التجارية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت موانئ أبوظبي الدفعة الأولى من متدربي برنامج القباطنة البحريين للسفن التجارية الأقل من 24 متراً. وضمت الدفعة الأولى 16 متدرباً من مواطني الدولة، بينهم 4 إماراتيات سيصبحن بعد إتمامهن مراحل البرنامج الأخرى، أول قباطنة إناث على مستوى المنطقة.

وشهد حفل التكريم الذي أُقيم في مقر الشركة بأبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، والكابتن جاسم أحمد الخميري مدير هيئة الموانئ البترولية «أدنوك»، وفيليب لينثال مدير البرنامج في الكلية البحرية الأسترالية، وعدد من كبار المسؤولين في موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية- إرشاد (إحدى شركات مجموعة أدنوك).

واجتاز المتدربون امتحان هيئة السلامة البحرية الأسترالية وامتحان الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بعد برنامج تدريبي اشتمل على دورات تدريبية عملية ونظرية استمرت 10 أسابيع. وسيتبع هذه الدورة، تدريبات عملية على متن السفن لمدة 4 أشهر.

وبدأ الإعداد لطرح البرنامج التدريبي في أبوظبي منذ بداية عام 2016 من خلال شراكة مع الكلية البحرية الأسترالية، وهي مؤسسة أكاديمية متخصصة في التعليم والتدريب والأبحاث البحرية بالتعاون مع جامعة «تسمانيا» الأسترالية.