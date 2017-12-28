بالعصا والجزرة.. جواتيمالا تؤيد القرار بشأن القدس قرباناً لأميركا

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في وقت تراجعت فيه شعبية رئيس جواتيمالا «جيمي موراليس» داخلياً بسبب مزاعم فساد أثارها محققون تدعمهم الأمم المتحدة، قرر تأييد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أملاً في أن يزيده ذلك قرباً من الولايات المتحدة.

وفي تحدٍ لرفض دولي كاسح لقرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، كانت جواتيمالا وهندوراس الدولتين الوحيدتين في الأميركتين اللتين دعمتاه، في تصويت أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وبينما تزداد عزلته داخلياً، كسب موراليس أصدقاء في واشنطن بتأييده موقف ترامب، رغم أنه يغامر بمواجهة رد فعل عنيف من الدول العربية التي تستورد «الهيل» من جواتيمالا.

وأعلن «موراليس» ليلة عيد الميلاد، أنه سيحذو حذو ترامب بنقل سفارة جواتيمالا من تل أبيب إلى القدس.