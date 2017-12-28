العراق يمدد حظر الرحلات الدولية إلى كردستان

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

مددت سلطة الطيران المدني العراقية أمس، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق حتى 28 فبراير المقبل، مستثنية الرحلات الداخلية في الإقليم، وأبدت حكومة الإقليم أسفها للتمديد معربة مجدداً عن رغبتها ببدء الحوار مع بغداد، والذي يبدو أنه ازداد تعقيداً بوضع رئيس الوزراء حيدر العبادي 13 شرطاً لقبول إجراء الحوار مع أربيل بينها عودة سلطات الإقليم إلى حدوده الإدارية عام 2003.

في نفس الوقت أعلنت هيئة المنافذ الحدودية أن حكومة الإقليم تعهدت بتسليم جميع المعابر الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية في عام 2018، في حين تعتزم الحكومة الكردية اتخاذ حزمة إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها في ظل تفاقم الاحتجاجات ضدها وقرب الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 12 مايو المقبل.وقالت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح أمس، إن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية وأربيل في إقليم كردستان العراق حتى 28 فبراير المقبل، وأضافت للصحافيين أن «وزارة النقل أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مطاري أربيل والسليمانية تشير إلى أن الرحلات الدولية محظورة حتى 28 فبراير»، وأضافت «أن الرحلات الداخلية فقط مسموح بها».

وفي شأن متصل، أعلن كاظم العقابي مدير هيئة المنافذ الحدودية في العراق أمس، أن حكومة الإقليم تعهدت بتسليم جميع المعابر والمطارات في عام 2018، وقال إن «العام الجديد سيحفل بتسلم بغداد جميع المعابر الحدودية والمطارات»، موضحاً أن تلك الإجراءات ستوفر الأمان للعراقيين، وتمنع دخول مواد منتهية الصلاحية إلى داخل البلاد.

على صعيد متصل، قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، إن الأخير وضع 13 شرطاً لقبول إجراء الحوار مع أربيل أهمها: إلغاء الاستفتاء، وتسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية.