البرلمان العربي يقر خطة لمنع ترشيح إسرائيل لمجلس الأمن

أحمد شعبان (القاهرة)

أقر البرلمان العربي أمس، خطة لجنة فلسطين للتصدي لترشيح إسرائيل لمقعد في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020، والتي تشمل التنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته المقبلة الـ 138 المقرر عقدها في جنيف من 24-28 مارس المقبل.

وأكد البرلمان العربي ضرورة مواجهة القرار الأميركي بشأن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها. وشدد على أهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية.

وطالب البرلمان بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات وإيقاف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب بمخاطبة برلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت، لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أكد في افتتاح جلسة البرلمان الثانية تحت شعار «القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين»، موقفه الثابت تجاه القضية المركزية الأولى فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.