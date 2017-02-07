«دبي الملاحية» تستعرض مبادراتها خلال «معرض القوارب 2017»

دبي (الاتحاد)

بدأ العد العكسي لمشاركة «سلطة مدينة دبي الملاحية» بصفة الجهة البحرية الحكومية الداعمة لـ «معرض دبي العالمي للقوارب 2017»، الذي يقام في الفترة بين 28 فبراير الجاري، و4 مارس المقبل في «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي».

ومن المقرر أن تتمحور مشاركة السلطة البحرية في الدورة الخامسة والعشرين من الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط حول تسليط الضوء على الإبداع البحري والحلول الذكية والمبادرات السبّاقة لإسعاد المتعاملين من المعنيين بالقطاع البحري، تماشياً مع مساعيها الحثيثة لتعزيز المقوّمات التنافسية لمكونات التجمع البحري المحلي، وصولاً بدبي إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020.

وتشارك السلطة البحرية بجناح خاص يقدم محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري، في إطار الالتزام المستمر بتسهيل إجراءات الترخيص البحري الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية، وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.

وسيمثل الجناح منصة موحّدة ومتكاملة لإتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية الإلزامية، واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها بسرعة وسهولة تامة، حيث سيتولى فريق عمل مختص مسؤولية التحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة قبل إصدار التراخيص البحرية، بما يصب في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري.

ويتوقع أن تستحوذ محفظة «سلطة مدينة دبي الملاحية» من التطبيقات الذكية والمبتكرة على اهتمام واسع من الزوار، لما تتسم به من مزايا تفاعلية ذكية تسهم في جعل الخدمات الحكومية أسهل وأسرع وأبسط.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، «نتطلع خلال الحدث المرتقب إلى تعزيز الوعي العام حول معايير السلامة البحرية والمتطلّبات التشغيلية الآمنة الواجب اتّباعها في المراسي والمرافق البحرية العامة والخاصة، فضلاً عن تحفيز ثقافة الابتكار البحري، وتنمية الكفاءات المواطنة واستقدام أهم الخبرات والمهارات، تماشياً مع «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي» الرامية إلى جعل دبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً».