عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

اقتحم 112 مستوطناً أمس المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال، حيث قاموا بجولات استفزازية مشبوهة في أرجاء المسجد، وسط رقابة صارمة من المصلين وحراس وسدنة المسجد لإحباط أي محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية، في وقت وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال تحرسها قوة عسكرية، دفعة جديدة من إخطارات الهدم الإدارية لعدد من منازل الفلسطينيين في بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال تجمع «خان الأحمر» البدوي شرقي القدس المحتلة، وشرعت بتصوير منشآت سكنية فيه، وسط تحذيرات من عمليات تهجير قسري تطال 14 تجمعًا تضم أكثر من 300 عائلة فلسطينية تحيطهم مجموعة من المستوطنات، هي «كفار أدوميم»، و«ميشيل أدوميم»، و«متسبي يريحو»، و«ألون».

واعتقل جيش الاحتلال 17 فلسطينياً خلال اقتحام مدن وقرى في الضفة الغربية، وأصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أم الشرايط، وجبل الطويل في مدينة البيرة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في وقفة تضامنية، مع الأسيرات، والأسرى، أمام سجن «عوفر» غرب رام الله، واعتقلت خلالها منال التميمي (45 عاماً).

واعتقلت قوات الاحتلال، المدير العام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، جميل البرغوثي، فيما أصيبت ابنته، البالغة من العمر 9 أعوام، خلال قمع وقفة احتجاجية أمام معتقل «عوفر» المقام على أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله. وفي الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات اندلعت بمدخل مخيم الفوار جنوب الضّفة.

وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن المعطيات والإحصائيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال ضاعفت من حالات اعتقالاتها ومداهماتها الليلية للمنازل في مدن وقرى الضفة الغربية وعبر البحر وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، وأضاف أن سلطات الاحتلال ارتكبت ما يقارب من 6400 حالة اعتقال في 2017.