وفد من «غرفة الشارقة» يزور «جلوبال»

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة شركة جلوبال للصناعات الغذائية في الشارقة التي تعد جزءًا من مجموعة البطحاء للسلع الاستهلاكية المملوكة لمجموعة البطحاء حيث بحث الجانبان عددا من المواضيع المرتبطة بصناعة المواد الغذائية.

وقالت الغرفة إن زيارتها لشركة جلوبال جاءت بهدف الاطلاع على واقع الشركة ودعم خطط انتشارها عالمياً، والتعرف على خططها المستقبلية وتعزيز حجم صادراتها في الأسواق التي تستهدفها، حيث تمثل «جلوبال» علامات تجارية إضافة إلى علامات تجارية للتصنيع والتوزيع الداخلي، وتتمتع بانتشار يصل إلى جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وشبه القارة الآسيوية وأوروبا.

وضم وفد الغرفة كل من إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، ويعقوب يوسف القصير مستشار التنمية الصناعية، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل بغرفة الشارقة، حيث كان في استقبالهم طاهر جميل خان رئيس التصدير في شركة «جلوبال». وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، أن المنتجات الإماراتية وصلت إلى مستويات متقدمة جداً من الجودة مما يمكنها من منافسة المنتجات العالمية لما تتمتع به من سمعة مرموقة في مختلف المحافل الدولية.

من جهته أعرب طاهر جميل خان رئيس التصدير في شركة «جلوبال»، عن امتنانه لغرفة الشارقة والوفد الزائر على الدعم والمتابعة التي توليها الغرفة لمؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، وحرصها على مواكبة تطور عملها ودعم الصادرات الوطنية وانتشارها علاماتها التجارية على المستوى العالمي.