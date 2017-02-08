«غرفة أبوظبي» تبحث مع الهند تطوير التعاون الصناعي بين الشركات

أبوظبي(الاتحاد)

بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع نفديب سوري السفير الهندي لدى الدولة، توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين الصديقين والاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي حققت نجاحاً باهراً وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد الرميثي أهمية تطوير علاقات التعاون مع الشركات الصناعية الهندية وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الصناعية الإماراتية وبما يخدم مصلحة الجانبين، موضحاً أن الهند تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، داعياً الشركات الصناعية الهندية لإقامة المشروعات الصناعية بالتعاون مع الشركات الصناعية الإماراتية العاملة في الإمارة.

وقال خلال الاجتماع: إن النهج الاقتصادي لإمارة أبوظبي يرتكز على عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير المناطق الاقتصادية، وإنشاء مدن ومراكز جديدة، وتطوير السياحة، وتسهيل الإجراءات من خلال بيئة أعمال تنافسية، وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والسياحة والخدمات المالية، وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية.

وأضاف أن جميع هذه العوامل ساهمت في جعل إمارة أبوظبي إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص الاستثمار.