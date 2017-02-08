  • الأربعاء 11 جمادى الأولى 1438هـ - 08 فبراير 2017م

«الطاقة» تنظم ورشة فنية مشتركة مع «أوبك» لتنمية الكفاءات الوطنية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت ونظمت وزارة الطاقة الإماراتية أول ورشة فنية مشتركة مع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بهدف تنمية الكفاءات الوطنية المختصة. وشهد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، جانباً من الورشة الفنية التي عقدت للمرة الأولى خارج «أوبك». وشارك في الورشة 4 خبراء في المعلومات الذكية والبيانات الإحصائية من «أوبك»، وموظفون من وزارة الطاقة والجهات والشركات الوطنية المعنية بالنفط، وناقشت عرض المنهجية المتبعة على مستوى العالم في كيفية توفير البيانات بكل شفافية ووضوح، وعرض الطرق المستخدمة في تقييم جودة البيانات للنفط والغاز، وعرض المصطلحات الفنية العالمية المعتمدة في الإحصائيات السنوية لتقديم معلومات النفط والغاز، والتي تسهم برفع جودة المعلومات وكفاءتها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا