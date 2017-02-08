«الطاقة» تنظم ورشة فنية مشتركة مع «أوبك» لتنمية الكفاءات الوطنية



تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017 أبوظبي (الاتحاد) استضافت ونظمت وزارة الطاقة الإماراتية أول ورشة فنية مشتركة مع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بهدف تنمية الكفاءات الوطنية المختصة. وشهد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، جانباً من الورشة الفنية التي عقدت للمرة الأولى خارج «أوبك». وشارك في الورشة 4 خبراء في المعلومات الذكية والبيانات الإحصائية من «أوبك»، وموظفون من وزارة الطاقة والجهات والشركات الوطنية المعنية بالنفط، وناقشت عرض المنهجية المتبعة على مستوى العالم في كيفية توفير البيانات بكل شفافية ووضوح، وعرض الطرق المستخدمة في تقييم جودة البيانات للنفط والغاز، وعرض المصطلحات الفنية العالمية المعتمدة في الإحصائيات السنوية لتقديم معلومات النفط والغاز، والتي تسهم برفع جودة المعلومات وكفاءتها.