«ديوا» تطلق استراتيجيتها المحدثة لعام 2021

دبي (الاتحاد)

عقد فريق القيادة في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، برئاسة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ورشة عمل لمراجعة نتائجها السنوية وإطلاق خطتها الاستراتيجية المحدثة للعام 2021.

وشارك في ورشة العمل التي عقدت في فندق سانت ريجيس – الحبتور سيتي، النواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وأكد الطاير في كلمته الافتتاحية، أهمية دور الهيئة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنها عملت هذا العام على مواءمة استراتيجية الهيئة للمسؤولية المجتمعية لدعم مبادرة «عام الخير»، حيث اعتمدت اللجنة العليا لعام الخير في الهيئة 27 مبادرة مجتمعية تندرج ضمن 12 برنامجاً رئيساً تغطي مختلف مجالات العمل المجتمعي والإنساني في إطار المحاور الثلاثة لعام الخير.

وقال، «نهدف من المراجعة الدورية لاستراتيجية الهيئة، إلى ضمان مساهمتها في تعزيز تنافسية هيئة كهرباء ومياه دبي ومسيرة تميزها في استشراف وصنع المستقبل ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى للوصول إلى حكومة المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي، في إطار منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي».

من جانبه، أشار المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن العوامل التي تحدد التوجه الاستراتيجي للهيئة تتمثل في رؤيتها، ورسالتها، وشعارها، وقيمها.

ويتم تحديد الأهداف الاستراتيجية في ضوء هذا التوجه الذي يتم دمجه مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وكذلك مع المحاور الأربعة الخاصة ببطاقات الأداء المتوازن وهي: استدامة ثلاثية الأبعاد، والمعنيون، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو، علماً بأن الهيئة تعتمد منهجية متكاملة في مجال التخطيط الاستراتيجي تتضمّن ست مراحل أساسية تشمل إعداد الخطة الاستراتيجية، ونشر الاستراتيجية والتعريف بها، والمواءمة الاستراتيجية، والتنفيذ والتطبيق، والتقييم والمراجعة، والابتكار والتحسين والتأقلم.