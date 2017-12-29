محمد بن زايد: تضحيات شهداء الإمارات الأبطال أوسمة فخر واعتزاز للوطن

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تضحيات شهداء الإمارات الأبطال أوسمة فخر واعتزاز للوطن، وذكراهم الخالدة ستبقى محفورة على صفحاته وأبناءهم سيظلون في قلب اهتمام القيادة الحكيمة وسيحظون بالرعاية الكاملة.

وقال سموه إن أبناء الشهداء هم أبناء الإمارات الذين تربوا في مدرسة الشجاعة والتضحية والعطاء في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمخيم «أبناء الفخر» الذي ينظمه مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي العهد بأبوظبي في منطقة ومنتجع تلال بمدينة العين، والذي استقبل أبناء الشهداء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً بهدف ترسيخ المهارات والقيم الإماراتية الأصيلة من خلال فعاليات متنوعة مستمدة من التراث الإماراتي الأصيل.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبناء الشهداء وأسرهم، واعرب عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من أبناء الإمارات، وهي تشق طريقها في الحياة بتعلم مهارات حياتية نابعة من أصالة الإمارات، مشيداً سموه برغبتهم في اكتساب المعارف والخبرات الجديدة، والتعرف على التراث وإتقان المهارات التي تربطهم بالوطن وتعمق حبهم وانتماءهم لترابه، مؤكداً سموه تقديم كافة الإمكانيات والدعم لتمكين أبناء الشهداء من تطوير قدراتهم ليكونوا ركيزة رئيسة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات.