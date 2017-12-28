«معمعة» بطل «جير قرموشة فرخ»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز سيف خليفة عبيد سيف الكتبي بصقره «معمعة» بشوط جير قرموشة فرخ في ختام مسابقات مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في نسخة المهرجان الحادية عشرة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي.

ونظم مسابقات الصيد بالصقور نادي أبوظبي للصقارين للعام الخامس على التوالي في المهرجان بنجاح كبير، وقطع «معمعة» مسافة 400 متر بزمن 18:982 ثانية، وجاء بالمركز الثاني سيف الرميثي، وحل في المركز الثالث مروان بن مجرن، وجاء في المركز الرابع عبد الله القبيسي، فيما حل بالمركز الخامس حميد الشامسي. وفاز بلقب شوط جير فرخ خالد الهاجري بصقره «عنتر» الذي نجح في تخطي مسافة السباق بزمن 18:301 ثانية، وحل ثانياً حمد الهاملي، وثالثاً ومهر القبيسي ورابعاً سيف الفلاسي، فيما جاء بالمركز الخامس خلف المزروعي.

وفي الشوط المشترك (جير شاهين وجير تبع لفئة الجرناس) فاز محمد خلفان القبيسي بصقره سلسبيل بزمن 18:150 ثانية، ونجح أيضاً بالوقوف بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث حميد راشد المنصوري، وحل رابعاً هزاع الهاجري، فيما حل بالمركز الخامس عبد الله خلفان القبيسي.

وتوج عبدالله خلفان القبيسي بلقب الشوط المشترك جير وجير قرموشة لفئة الجرناس، وذلك بصقره «جي 2» بزمن 17:759 ثانية، وحل ثانياً بطي المري، وجاء ثالثاً هزاع المحمود ورابعاً عبد الله القبيسي، فيما حل بالمركز الخامس خلفان المنصوري.