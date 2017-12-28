الإمارات تحافظ على الصدارة العربية

عماد النمر (الشارقة)

حصد منتخبنا للدراجات 6 ميداليات في منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية الثامنة للمضمار التي ينظمها اتحاد الدراجات في مضمار زايد الدولي، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والجزائر والكويت والبحرين إلى جانب الإمارات لترتفع محصلة المنتخب إلى 14 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.

وشهدت سباقات اليوم الثاني منافسة قوية، ونجح قائد منتخبنا يوسف محمد ميرزا في الفوز بميداليتين ذهبيتين، الأولى في سباق المطاردة الفردية متفوقاً على الجزائري منصوري عبد الرحمن الذي حل في المركز الثاني، ونجم الإمارات سيف معيوف الكعبي صاحب المركز الثالث، وحصد الذهبية الثانية في سباق الأمنيوم الذي تضمن 4 سباقات في السكراش والتيمبو والإقصاء والنقاط، التي حفلت بمنافسة وصراع شديدين، وأنهاها يوسف بأعلى رصيد من النقاط، بفضل خبرته وجاء في المركز الثاني السعودي ناصر الإبراهيم فيما جاء في المركز الثالث الكويتي خالد خليفة.

وفي سباقات المطاردة الفردية حصد المصري عاصم الحسين الميدالية الذهبية، وجاء راشد عبد الله سويدان في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، وحل عبد الله المنصوري في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية.

وحصدت المصرية ابتسام زايد الميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية للإناث، وحلت ثانية الكويتية نورة العميري، ونالت الميدالية الفضية، بينما حلت لاعبة منتخبنا صفية مختار في المركز الثالث، ونالت الميدالية البرونزية. وشهدت منافسات اليوم الثاني تفوقاً مصرياً لافتاً بفضل تألق اللاعبة ابتسام زايد صاحبة الخبرة والإنجازات العربية والأفريقية الكبيرة، التي فازت بميداليتين ذهبيتين في سباقي المطاردة الفردية والأمنيوم، وتألق عاصم الحسين خليل الذي حقق أيضاً ميداليتين ذهبيتين في السباقين على مستوى منافسات الشباب، وبذلك يرفع المنتخب المصري رصيده إلى 5 ذهبيات و3 برونزيات.