المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض تطورات البرامج والمبادرات والمشاريع الكبرى

دبي (الاتحاد)

‬ترأس سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬نائب ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي، ‬الاجتماع ‬الـ‬43 ‬للمجلس الذي ناقش ‬سير ‬العمل ‬في ‬تنفيذ ‬كبرى ‬المشاريع ‬ضمن ‬قطاع ‬الطاقة، وشهد الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع الكبرى، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (‏WGEO)‬، ‬ومشروع ‬محطة ‬توليد ‬الكهرباء ‬بالطاقة ‬المائية ‬المخزنة ‬في ‬حتا، ‬ومبادرة ‬دبي ‬للتنقل ‬الأخضر.

وقال الطاير، «تطبيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، استعرض الاجتماع المشاريع والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تعمل على تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة ودعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، لنكون الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050».

وأضاف، «ناقشنا خلال اجتماعنا الثالث والأربعين خارطة الطريق المعتمدة لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول 2050.

وسنعتمد على تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية (‏PV) ‬بشكل ‬رئيس، ‬وأيضاً ‬على ‬تقنية ‬الطاقة ‬الشمسية ‬المركزة (‬CSP) ‬مع ‬قدرتها ‬العالية ‬على ‬التخزين ‬لتحقيق ‬أهدافنا ‬في ‬توليد ‬75% ‬من ‬الطاقة ‬من ‬مصادر ‬نظيفة ‬ومتجددة ‬بحلول ‬2050.‬ونلتزم ‬في ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي ‬بمتابعة ‬التطورات ‬الحاصلة ‬في ‬تقنيات ‬وبطاريات ‬تخزين ‬الطاقة ‬والاعتماد ‬عليها ‬متى ‬كان ‬ذلك ‬ممكناً، ‬بما ‬يصب ‬في ‬خدمة ‬الأهداف ‬المرجوة. من جهته، قال أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قال أحمد بطي المحيربي «وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر رسمياً اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏UNDP، ‬ل‬تسهيل ‬عقد ‬شراكات ‬استراتيجية ‬متينة ‬مع ‬الهيئات ‬الحكومية ‬وشركات ‬القطاع ‬الخاص ‬ومنظمات ‬المجتمع ‬المدني ‬والمؤسسات ‬المصرفية ‬والتعليمية ‬والأكاديمية ‬والمنظمات ‬غير ‬الحكومية.

‬وستركز ‬المنظمة ‬اهتمامها ‬بالدرجة ‬الأولى ‬على ‬تعزيز ‬دور ‬القطاع ‬الخاص ‬في ‬الارتقاء ‬بالتقنيات ‬الحديثة ‬والتمويل، ‬ما ‬من ‬شأنه ‬أن ‬يسهم ‬في ‬تنفيذ ‬المشاريع ‬الكبرى ‬بالشكل ‬المطلوب».