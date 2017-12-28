منتخب التايكواندو يعسكر في ألمانيا

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التايكواندو عن إقامة معسكر في ألمانيا للمنتخب لمدة ثمانية أيام، ويبدأ الأحد المقبل، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في أولمبياد الشباب، والذي سيقام في الأرجنتين في العام 2018.

يقام المعسكر في مدينة هافريدريتش هافن بمشاركة لاعبين من ألمانيا وأوروبا بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد بتوفير أفضل المعسكرات التدريبية والأجواء الرياضية المناسبة لتجهيز اللاعبين، وللاستعداد الأمثل للمشاركة في البطولات.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد بالشكر والتقديم لسمو ولي عهد الفجيرة للتوجيهات الكريمة والدعم اللامحدود لنجاح الخطة الاستراتيجية لعمل أسرة التايكواندو.

ويرأس البعثة، عبد الله حاتم المدير الفني للمنتخب والإداري راشد رمضان واللاعبين سلطان صلاح، عبدالله المازمي، محمد جمال، حسن المسماري، أحمد الحوسني حسن شبر، فيصل الحوسني، عبد الله أحمد آل علي - خليفة الشامسي، عمر المزروعي، أنس عمر.

وأكد عبد الله حاتم أن الهدف من المعسكر هو توفير أجواء جديدة للاعبي المنتخب للاحتكاك مع اللاعبين الدوليين الآخرين، وللتأقلم على أجواء المنافسات العالمية ونتطلع إلى أن يتمكن المنتخب من تحقيق الاستفادة القصوى فنياً وبدنياً وذهنياً.