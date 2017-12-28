135 فارساً وفارسة في «تأهيلي» القدرة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك 135 فارساً وفارسة في السباقين التأهيلين اللذين نظمهما نادي تراث الإمارات للقدرة أمس، ويقامان تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، على مدى ثلاثة أيام بقرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة للنادي في مدينة الختم، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وبرعاية إعلامية رئيسية من أبوظبي للإعلام.

وشهد السباق التأهيلي لمسافة 80.47 كلم، والذي أقيم على ثلاث مراحل، مشاركة 64 فارساً وفارسة، فيما شارك في السباق التأهيلي لمسافة 40.2 كلم، وعلى مرحلتين، 71 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الإمارات وعدد من الإسطبلات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأهل عدد كبير من الفرسان المشاركين في السباقين، اللذين أقيما وفقاً لبروتوكول بوذيب الذي يركز على التنافس الشريف والحفاظ على صحة الخيل وسلامتها.

واكتملت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباقين الدوليين «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 120.7 كلم، على أربع مراحل، السباق التأهيلي الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 80.3 كلم، وعلى ثلاث مراحل، ووفقاً لبروتوكول بوذيب.