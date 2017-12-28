وليد فاروق (دبي)
تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من مباريات ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الخليج العربي للمحترفين، بإقامة مباراتين من «العيار الثقيل» تمثل ديربيات ساخنة في الكرة الإماراتية، حيث تجمع المباراة الأولى العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد في الخامسة والربع مساء، ويليها في الثامنة مساء ديربي بر دبي بين الوصل والنصر على استاد زعبيل.
وتستأنف مباريات هذا الدور غداً بإقامة مباراتين أيضاً، حيث يحل الجزيرة ضيفاً على فريق دبا، في حين يستضيف حتا فريق شباب الأهلي دبي في آخر مواجهات مباريات الذهاب.
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العين والوحدة
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