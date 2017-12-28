وليد فاروق (دبي)

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من مباريات ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الخليج العربي للمحترفين، بإقامة مباراتين من «العيار الثقيل» تمثل ديربيات ساخنة في الكرة الإماراتية، حيث تجمع المباراة الأولى العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد في الخامسة والربع مساء، ويليها في الثامنة مساء ديربي بر دبي بين الوصل والنصر على استاد زعبيل.

وتستأنف مباريات هذا الدور غداً بإقامة مباراتين أيضاً، حيث يحل الجزيرة ضيفاً على فريق دبا، في حين يستضيف حتا فريق شباب الأهلي دبي في آخر مواجهات مباريات الذهاب.

وتخوض جميع الفرق مواجهات هذه المرحلة بطموح تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الدور نصف النهائي، قبل خوض مباريات الإياب والتي ستقام خلال شهر فبراير المقبل، وتحديداً يومي 15 و 16 فبراير، حيث يفتتحها شباب الأهلي دبي أمام حتا، ثم يحل دبا ضيفاً على الجزيرة، وتختتم مواجهات هذه المرحلة بمباراتين، تجمع الأولى النصر والوصل، ويلتقي في الثانية الوحدة والعين.

العين والوحدة