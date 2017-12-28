«السماوي الجريح» يتطلع لاستعادة الصدارة أمام خورفكان

عماد النمر (الشارقة)

تشهد اليوم الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف بني ياس خورفكان، ويحل الحمرية ضيفاً على دبا الحصن، ويلعب اتحاد كلباء مع ضيفه مصفوت، وتستكمل مباريات الجولة غداً بثلاثة لقاءات أخرى تجمع المتصدر الفجيرة مع العربي، ومسافي أمام الذيد ورأس الخيمة والعروبة، وتقام جميع المباريات في توقيت واحد هو الساعة 4:45 مساءً.

ويعتبر لقاء بني ياس (الوصيف برصيد 14نقطة) والحمرية (السادس برصيد 11نقطة) هو قمة مباريات اليوم، نظراً لرغبة السماوي المستضيف في استعادة الصدارة، التي خسرها الجولة الماضية بعد هزيمته أمام الحمرية، ويدرك بني ياس أن فقدان أي نقطة سوف تبعده عن هدفه الأول، وهو العودة إلى دوري المحترفين، لذلك فإن الفريق يدخل لقاء اليوم برغبة الفوز فقط، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وقد خاض الفريق تدريبات قوية خلال الأيام الأخيرة، حرص خلالها المدرب الصربي جوران فيها على معالجة سلبيات وأخطاء الفريق خلال المباراة الأخيرة، وظهر اللاعبون في حالة فنية جيدة، وروح معنوية عالية، ويعول مدرب الفريق على جاهزية لاعبيه الفرنسي نوفيلو، والنيجيري إيباجوا، في قيادة الهجوم، واستعادة نغمة الانتصارات من جديد من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب.

في المقابل يدخل خورفكان اللقاء بنشوة الفوز الأخير الذي حققه على رأس الخيمة برباعية، وضعته في المركز الخامس بجدول الترتيب، ويأمل المدرب بدر صالح في مواصلة فريقه نغمة الانتصارات، بفضل تألق لاعبيه وظهورهم بصورة جيدة في المباراة الأخيرة، وعلى رأسهم هداف الفريق الأردني منذر أبو عمارة والتونسي محمد بن حمودة، إلى جانب حسن الحيايي.

وسيكون على صاحب الأرض والضيافة، اتحاد كلباء (الرابع برصيد12 نقطة)، استعادة رونقه وبريقه الذي فقده في الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل 1/1 أمام العربي متذيل الترتيب، وذلك حين يستضيف مصفوت (السابع برصيد 10نقاط)، ويدرك الجميع داخل قلعة اتحاد كلباء أن التفريط في أي نقطة سوف تبعد الفريق عن صراع المنافسة، لذلك فإن النمور تتطلع اليوم لتعويض ما فات وتحقيق فوز يرفع به الفريق رصيده ليستمر في التواجد ضمن رباعي المقدمة، ويعتمد اتحاد كلباء على محترفيه البرازيليين جوستافو وتياجو سانتوس هداف الفريق، في زيارة شباك منافسه اليوم.

على الجانب الآخر لن يكون الضيف مصفوت لقمة سائغة، أو نداً ضعيفاً، فالفريق العائد من الفوز على دبا الحصن بثلاثية، يريد أن يخطف نقاط المباراة كاملة، وهو منافس عنيد يملك العديد من العناصر التي تدعمه في مشواره تحت قيادة مدربه الوطني سليمان حسن، الذي يعتمد على كتيبة قوية من اللاعبين على رأسهم الفرنسي فاتري ساخي، والزمبابوي كاسيكي إلى جانب نجم خط الوسط الشاب عمر مراد والمخضرم ناصر خميس.

وفي اللقاء الثالث يستضيف دبا الحصن (التاسع برصيد 6 نقاط) نظيره الحمرية (السادس برصيد 11 نقطة)، ويتعين على الفريق الحصناوي تعويض خسارته الأخيرة أمام مصفوت 2/3، واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، ويعتمد مدرب الفريق بدر طبيب على محترفيه شادي الهمامي، وهداف الفريق البرازيلي أليكسندر.

في المقابل يدخل الضيف الحمرية اللقاء منتشياً بفوزه على بني ياس في الجولة الماضية، وأصبح على بعد أربع نقاط فقط من المتصدر، ويأمل الحمرية بقيادة مدربه جمال حمزة في تحقيق الفوز الذي يضمن له التواجد ضمن رباعي المقدمة، معتمداً على الهداف المتألق ماركوس، والفرنسي كامل شافني في زيارة شباك الحصن.