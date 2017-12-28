«أبوظبي الرياضي» يجدد شراكته العالمية مع رابطة الدوري الإسباني

أبوظبي (الاتحاد)

جدد مجلس أبوظبي الرياضي شراكته العالمية مع رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» لمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك ضمن اهتمامه وحرصه الكبيرين لتعزيز مكتسبات الشراكة الماضية، والاستفادة من برامجها بصفة أكبر، باعتبار المحطة الإسبانية أحد النماذج المميزة في أوروبا والعالم.

حضر مراسم تجديد الاتفاقية التي أقيمت أمس بفندق مدينة جميرا بدبي على هامش انعقاد مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، الذي قام بتوقيع العقد الجديد مع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور فرناندو سانز دوران مدير المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لرابطة الدوري الإسباني «لا ليجا».

ويولي مجلس أبوظبي الرياضي اهتماماً كبيراً لتحقيق الشراكات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، لدعم تبادل الخبرات والتجارب المتطورة، بما يخدم مساعي الارتقاء والتقدم بمنظومة كرة القدم في أندية أبوظبي.

وتشمل بنود الاتفاقية العديد من المبادرات والبرامج التطويرية، التي ستعمل على دعم مساعي تطوير قطاع كرة القدم في أبوظبي، إذ تتضمن تنظيم بطولة كروية لفئة الشباب بين فرق أندية أبوظبي والفرق الإسبانية، وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل رياضية تحت إشراف محاضرين (لاعبون دوليون سابقون، مدربون، مدير فني ) من إسبانيا في تخصصات (الإدارة الرياضية، التسويق، المالية)، كما تتضمن دراسة فرص توقيع اتفاقيات أخرى بين أندية أبوظبي وأندية إسبانية، الى جانب دراسة فرص تبادل الخبرات والمعلومات في الوظائف الإدارية والفنية في أبرز 5 أندية في إسبانيا، بالإضافة الى فرص إقامة مباريات ودية بين أندية أبوظبي وأندية إسبانيا، كما تتضمن الاتفاقية توقيع مذكرات تعاون بين أكاديميات كرة القدم الإسبانية و أكاديميات أندية أبوظبي على أن يتم ذلك برعاية لا ليجا ومجلس أبوظبي الرياضي.