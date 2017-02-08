الإمارات وتركيا تحددان آليات تطوير التعاون في 13 قطاعاً حيوياً

أبوظبي(الاتحاد)

شهدت أنقرة أمس الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، وترأس الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا.

وتناول محضر «اللجنة» تعزيز التعاون في 13 قطاعا حيويا ضم التجارة الخارجية، والصناعة، والاستثمار، والخدمات المالية والمصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والطيران المدني، والطاقة المتجددة، والاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والزراعة والأغذية الحيوانية، والصحة، والتعليم والسياحة. كما تناول المحضر أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي وضعتها الاجتماعات الخاصة باللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك) لنمو حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وبحث الاجتماع أيضا آليات تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم في البلدين وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمبتكرين، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص على الابتكار ونقل التكنولوجيا.

واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا لزيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.