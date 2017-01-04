روما: السلاح الذي استخدمه العمري بإيطاليا وبرلين واحد

روما (د ب أ)

ذكرت الشرطة الإيطالية أمس، أن السلاح الذي أطلق منه التونسي المشتبه به في هجوم برلين أنيس العامري، الرصاص على فرد الشرطة بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية هو ذاته الذي استخدمه في قتل سائق الشاحنة التي نفذ بها الهجوم بالعاصمة الألمانية، فيما تحقق السلطات الألمانية مع رجل تونسي بشأن ضلوعه في هجوم الشاحنة في برلين.

وأوضحت الشرطة الإيطالية أمس، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم التوصل لذلك من خلال فحص القذائف.

إلى ذلك ذكرت متحدثة باسم رئيس الادعاء الاتحادي في ألمانيا أمس، أن السلطات الألمانية احتجزت رجلا تونسيا عمره 26 عاما وتحقق فيما إذا كان لعب دورا في هجوم الشاحنة في برلين قبل عيد الميلاد.

وقالت :«الشرطة الألمانية فتشت مساء أمس الأول غرفة الرجل الذي كان قد تناول العشاء مع العامري قبل يوم من اقتحام الأخير سوقا لعيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر. وأضافت: «هذا الشخص الذي كان على صلة بالعامري ونحقق معه لمعرفة ما إذا كان قد شارك في الهجوم».