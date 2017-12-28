30 لوحة تضيء على صوفية وجماليات الحرف العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

افتتح مساء أمس الأول، في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، معرض الفنان العماني عبدالناصر الصائغ، ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية بدورته الـ 20، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، تحت شعار «أثر»، بحضور محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية والمنسق العام للمهرجان، والفنان التشكيلي ناصر عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وجمع من الفنانين التشكيليين والإعلاميين.ضم المعرض 30 لوحة في مجال الحروفيات، مختلفة في اللون والفكرة والكتلة لإبراز جماليات الحروف المكتوبة بالخطوط الفارسية والثلث، تحمل انبهار الصمت ورؤيا التراث في عمقه الجميل، وانتقالات لرؤى صوفية. محور المعرض يدور حول تجربة الفنان الصائغ، والتي من خلالها رصد عشقه للحرف العربي وتجلياته السامية، وإشراقاته الروحانية والغوص في فضاءاته الصوفية.

وقال الصائغ لـ (الاتحاد): هذا المعرض هو خلاصة تجربتي لأعمالي الفنية الحروفية المنتخبة على مدى ربع قرن منذ أن كانت البدايات في عام 1992م، وهي تعكس أسلوباً من أساليب الخطوط المعبرة عن فكرة معينة تتكتل في مكان ويحيط بها فراغ أبيض من كل الجوانب، مكونة كتلاً جمالية (قيمة مضافة) تعطي أريحية ومساحة جمالية بصرية. وتابع: أحاول فيه رصد عشقي لجماليات الحرف العربي وإيقاعاته الحوارية مع أسراره المخبوءة في ألقه المتسامي وإشراقاته الروحانية وسبحاته الصوفية، وتابع: حروفية ترفرف في تشكيلاتها السابحة في فضاءات اللون متمازجة بهمس تراتيل النساك ودعاء الساجدين وبوح الزهاد الآيبين إلى ملكوت الاقتراب.