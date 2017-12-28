الشارقة (الاتحاد)

كرّم عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، الأمين العام للجائزة، مدير إدارة الشؤون الثقافية، صباح أمس، في متحف الشارقة للفنون، الفائزين في الدورة الثامنة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، وهم: صاحبة المركز الأول فاطمة الزهراء الصغير (المغرب) عن بحث بعنوان:«فتنة الفنون الجديدة من التاريخ إلى الجغرافيا»، وحلّ ثانياً إبراهيم الحيسن (المغرب) عن بحث «التشكيل العربي الرَّاهن وكارتوغرافيا الفن الجديد»، فيما جاء في المركز الثالث إبراهيم الحجري (المغرب) عن بحث «مستقبل الفنون الجديدة العرب وفن الديجيتال»، بحضور فنانين مشاركين في مهرجان الفنون الإسلامية في دورته العشرين، وعدد من ضيوف الجائزة. قدّم للحفل قصي بدر من دائرة الثقافة، ملقياً كلمة الأمانة العامة للجائزة، إذ جاء فيها:«تُعدّ الجائزة ثمرة توجيهات وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرادها رافداً للمكتبة العربية، ونافذة للناقد العربي، وقاعدة لتألق الفكر الجمالي النقدي، ونحن في الدائرة نحاول أن نتمثل رؤاه ونضعها قيد التنفيذ بكل وسيلة».

وبدأ الحفل بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم: الدكتور شاكر عبد الحميد (مصر)، والدكتور شربل داغر (لبنان)، والأستاذ فاروق يوسف (العراق)، بعد حفل توزيع الجوائز أقيمت ندوة نقدية بعنوان «الفنون الجديدة وآفاقها في العالم العربي»، قدّم لها الفائزون بالجائزة ورقات نقدية منوعة.