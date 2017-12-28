استدعاء مليون سيارة في كوريا الجنوبية لعيوب فنية

سيؤول (د ب ا)

أمرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية شركة «هيونداي موتور» أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، والعديد من الشركات الأجنبية باستدعاء نحو مليون سيارة بسبب وجود مكونات معيبة فيها.

وذكرت الوزارة أنها أمرت «هيونداي موتور»، وغيرها من الشركات المنتجة للسيارات باستدعاء 930865 سيارة تشمل 54 طرازاً مختلفاً.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن «هيونداي موتور» ستستدعي 915283 سيارة من طرز «سوناتا إن.إف» و«جراندر تي.جي» متوسطة الحجم بسبب وجود خلل في المكابح وأنظمة الكبح المضادة للانغلاق.

في الوقت نفسه ستستدعي «بي.إم.دبليو» الألمانية للسيارات الفارهة 7787 سيارة من 31 طرازاً مختلفاً، بينها «بي.إم.دبليو 320 دي» بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية، في حين ستستدعي «كرايسلر» التابعة لمجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية 2095 سيارة من طراز «300 سي» بسبب خلل في الوسائد الهوائية أيضا و515 سيارة طراز «جيب ريجينيد» المدمجة بسبب خلل في لوحة العدادات.

أما شركة «جاجوار» البريطانية للسيارات الفارهة، فستستدعي 4059 سيارة من طراز «جاجوار إف.إكس» الصالون بسبب عيب في لوحة العدادات.

كما ستستدعي شركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات الفارهة 186 سيارة من طراز «مرسيدس-أيه.إم.جي سي 63» الصالون والكوبيه بسبب خلل في برنامج الاتزان الإلكتروني في السيارة و9 سيارات طراز «إس 350 بلو تي.إي.سي» بسبب خلل في أحزمة الأمان.

وبحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، فإنه على الشركات المعنية، إبلاغ أصحاب السيارات المقرر استدعاؤها حسب الخطة عبر رسائل بالبريد الإلكتروني أو رسائل نصية قصيرة، حيث يمكن لأصحاب السيارات المعيبة الذين أصلحوا العيوب على نفقتهم الخاصة الحصول على تعويض من الشركة المنتجة للسيارة.