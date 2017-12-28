لندن (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، مع شح أخبار الشركات والاقتصاد الكلي، في تداولات هزيلة فيما حوم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون مستوى قياسي مرتفع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% فيما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2%. وواصل ارتفاع أسعار السلع الأولية دعم المؤشر فايننشال تايمز 100 الزاخر بأسهم شركات الموارد الأساسية والذي ارتفع 0.1%.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية القطاعات الأفضل أداء في أوروبا إذ ارتفع مؤشره 0.5%.

وواصلت أسهم التكنولوجيا الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، حين تضررت أسهم شركات صناعة الرقائق سلباً بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب على آيفون 10 الذي تنتجه آبل.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.3% خلال الجلسة لكنه ربح ما يزيد على 20% منذ بداية العام ليسجل أفضل أداء في أوروبا.

وكانت أسهم بي.تي من بين أكبر الأسهم الهابطة، حيث تراجعت 1.7% بعد انتهاء الحق في التوزيعات النقدية للسهم بينما تصدر سهم شتاينهوف الأسهم الرابحة مرتفعاً 4 بالمئة.

وبحلول الساعة 08:57 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.16% وداكس الألماني 0.19%.