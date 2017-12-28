الذهب يصعد لأعلى مستوى مع استمرار تراجع الدولار

لندن (رويترز)
صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر أمس، في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات، وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع.
وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1292.67 دولار للأوقية.
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ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية.
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وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1065.50 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1069.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 921.10 دولار للأوقية.