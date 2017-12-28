الذهب يصعد لأعلى مستوى مع استمرار تراجع الدولار

لندن (رويترز)

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر أمس، في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات، وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1292.67 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1295.30 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالي، ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على واحد بالمئة في الشهر الجاري، وبنحو 12% هذا العام. وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى في نحو خمسة أشهر البالغ 1235.92 دولار للأوقية الذي لامسته في وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعاته برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 دون تغيير، بينما ظل المستثمرون منقسمين بشأن تأثير الإصلاح الضريبي الأميركي على النمو الاقتصادي.

ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.75 دولار للأوقية، بعدما جرى تداولها في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر عند 16.78 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1065.50 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1069.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 921.10 دولار للأوقية.