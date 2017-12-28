«أَرادَ» تؤمن تمويلاً بمليار درهم لتطوير «الجادّة»

الشارقة (الاتحاد)

نجحت شركة «أَرادَ» في الحصول على تسهيل تمويلي مشترك بقيمة مليار درهم من مصرفين رئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل عملية التطوير في أضخم مشروعٍ متعدد الاستخدامات في إمارة الشارقة، «الجادّة». وتم ترتيب تمويل إسلامي للمشروع بالتعاون مع كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، بصفتهما مديري الحسابات والبنكين المكلفين بترتيب التمويل.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة «أَرادَ»: «يسعدنا تأمين هذا التسهيل التمويلي الذي يشكّل إنجازاً هاماً في سعينا إلى تسليم هذا المشروع الضخم. وأودّ أن أشكر شركاءنا من البنوك فيما نتطلّع للعمل معهم على تطوير الجادة».

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يسر بنك دبي الإسلامي تقديم الدعم والمساندة لتطوير مشروع الجادة، وهو مشروع مثير للإعجاب وله أهمية بالغة في رسم مستقبل إمارة الشارقة. وكونه أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك بنك دبي الإسلامي في تطوير مشاريع كبرى في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ليؤكد هذا الاتفاق مرة أخرى على مكانة البنك في قطاع التمويل الإسلامي على صعيد الإمارات السبع والتزامنا بدعم تقدم البلاد وازدهارها ككل».

من جانبه، قال سعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي في بنك أبوظبي التجاري: «يسرُ بنك أبوظبي التجاري أن يتعاون مع شركة «أَرادَ» في واحد من أكبر المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدرك فريق العمل لدينا فوراً قيمة هذا المشروع وأهميته، وبذلوا أفضل مساعيهم لتقديم معاملة تمويل تنافسية للغاية لعميلنا».