«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة أوراكل للابتكـار والاستـدامة

الشارقة (الاتحاد)
فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بجائزة الابتكار والاستدامة، لجهودها المتميزة في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة التي ساهمت في توفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التكاليف، وذلك خلال الحفل الذي نظمته شركة أوراكل العالمية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء وماه الشارقة أن الهيئة حازت هذا التقدير نتيجة نجاحها في عمليات التحول الإلكتروني والذكي، وإصدار الفاتورة الخضراء باستعمال تطبيقات برامج أوراكل.
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وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حققت إنجازات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية تعكس مدى الاهتمام والالتزام بدورها في رعاية البيئة، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والطاقة، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار الذي يوفر حلولاً لقضايا البيئة، ويساهم في ترسيخ مفهوم استدامة التنمية وإبراز جهود المؤسسات الملتزمة بالمعايير البيئية والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
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وبدورها، أوضحت المهندسة إيمان الخيال أنه بفضل هذا النجاح واستخدام أحدث التطبيقات استطعنا تقديم خدمات متميزة في كافة إدارات الهيئة في غضون فترة زمنية قليلة. وأكدت أن الهيئة تحرص أن تكون من الجهات الحكومية السباقة والرائدة في تبني وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية.