133.8 مليار درهم تجارة أبوظبي خلال 10 أشهر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية عبر إمارة أبوظبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 133.8 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 5.3%عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه 141.3 مليار درهم، بحسب مركز الإحصاء أبوظبي.

وعزا مركز الإحصاء في تقرير أصدره بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي أكتوبر 2017 «، هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية إلى 18.8 مليار درهم خلال العشرة شهور من العام الحالي مقابل 24.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 23% فضلا عن انخفاض قيمة المعاد تصديره إلى 17.8 مليار درهم مقابل 19.1 مليار درهم بنسبة 7%. كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.6%خلال الفترة نفسها حيث بلغت 97.2 مليار درهم مقابل 97.8 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن أبرز الصادرات التي انخفضت هي الصادرات من السلع الإنتاجية بنسبة 57.7% والسلع الاستهلاكية بنسبة 36.8% ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 31.4% والأغذية المشروبات بنسبة 27.2% في حين ارتفعت الصادرات من معدات النقل وأجزائها وملحقاتها بنسبة 34.1%

ولفت التقرير إلى أن أبرز السلع المعاد تصديرها التي زادت صادراتها هي الأغذية والمشروبات التي ارتفعت صادراتها بنسبة 88.4% ومعدات النقل بنسبة 27.5% بينما انخفضت قيمة المعاد تصديره من الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 60.4% واللوازم الصناعية بنسبة 47,7% وسلع استهلاكية بنسبة 19.3%. وفيما يتعلق بالواردات ارتفعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 39.7% كما ارتفعت الواردات من اللوازم الصناعية بنسبة 7% في حين انخفضت الواردات من السلع الإنتاجية فيما عدا معدات النقل بنسبة 19.9%. ووفقا للتقرير، جاءت الصين في المرتبة الأولي كأكثر الدول التي اتجهت إليها صادرات أبوظبي، وتليها المملكة السعودية ثم الولايات المتحدة وتصدرت الصين أيضا سلع إعادة التصدير تليها الكويت ثم المملكة السعودية بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولي كأكثر الدول التي تستورد منها أبوظبي تليها المملكة السعودية ثم اليابان وأشار التقرير إلى أن قيمة التجارة الخارجية في شهر أكتوبر الماضي قد انخفضت بنسبة 3% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي لتصل إلى 14.3 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم خلال أغسطس من العام الماضي نتيجة الانخفاض في المعاد تصديره بنسبة 23.8 والواردات بنسبة 7.8% في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات غير النفطية بنسبة 56.7%.